Küçükçekmece’de kız kaçırma kavgasında 1 kişi tutuklandı

Küçükçekmece’de kız kaçırma kavgasında detaylar ortaya çıkarken, olaya karışan 4 şüpheli yakalandı. Şahıslardan 3’ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi’nde yaşanmıştı. İddiaya göre, İzmir’de oturan Bilal Y, Hatay’daki teyzesinin kızı Büşra S’yi kaçırıp İstanbul Küçükçekmece’deki akrabalarının yanına getirdi. Bunun üzerine kızı almaya gelen akrabaları B.S, İ.S, ve Z.D, ile kızı kaçıran Bilal Y, babası Hadi Y, ağabeyi Mümin Y, kuzeni Ömer Y, arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle Mümin Y, ile Ömer Y, saldırdığı karşı tarafı bıçakla yaralayıp, silahla havaya ateş etmişti. Kavga ve bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kız tarafından 3 kişinin yaralanırken, şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleriyse şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan 4 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette sorguları yapılar şüphelilerden baba Hadi Y ve oğlu Bilal Y, savcılık talimatıyla karakolda serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer iki şüpheliden Ömer Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olayda karşı tarafı yaralandığı öne sürülen Mümin Y, ise mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yaralıların hastanedeki tedavilerine devam edildiği ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.