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Küçükçekmece’de kısıtlama saatinde sahilde oyun oynadılar

Küçükçekmece’de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gençlerin sahilde oyun oynadığı ve kafenin açık olması dikkat çekti.

Asayiş 20.06.2021, 03:55
Küçükçekmece’de kısıtlama saatinde sahilde oyun oynadılar

Küçükçekmece’de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gençlerin sahilde oyun oynadığı ve kafenin açık olması dikkat çekti.

Küçükçekmece Kanarya Sahili’nde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kafenin açık olduğu görüldü. Kafede vatandaşların oturduğu görülürken, gençlerin kafeye ait boks standı önünde oyun oynadığı gözlendi. Hem kafede oturanların hem de oyun oynayan gençlerin maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı kamera tarafından kaydedildi. Gece saat 00.30 sıralarında vatandaşların kurallara uymadan oturmaya devam etmesi dikkat çekti.
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