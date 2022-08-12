Küçükçekmece’de kadın kılığına giren hırsızlar kuyumcu soydu

Küçükçekmece’de çarşaf giyerek kadın kılığına giren iki kişi, kuyumcuyu soyarak kaçtı.

Olay Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi üzerine bulunan bir kuyumcuda saat 13.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi cuma namazına gitmek için kuyumcudan ayrılarak otomatik kepengi kapattı. Bu sırada araçla iş yerinin önünde bekleyen iki şahıs ellerindeki kumanda düzeneği ile kepengi yarıya kadar açtı. Çarşaflı olan şahıs içeri girerken diğer şahıs ise arabada bekledi. 3 dakika içerisinde altınları toplayan çarşaflı şahıs, elinde ki altınlarla dışarı çıkıp araca binerek kaçtı. Alarmın çalması üzerine etrafta bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kuyumcu önüne gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekti. Polis ekipleri kaçan hırsızları yakalama çalışması başlattı.

O sırada yoldan geçen Efe Talha Türkoğlu “Kepenk yarılanınca hırsız alttan eğilip dışarı çıkarken diğeri de arabayla yolda durdu. Altınlarla kuyumcudan çıkan hırsız arabaya binip kaçtı. İki kişiydiler. Biri şoför diğeri ise içerden çarşaflı çıkandı” dedi.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Aysel Al “Ben dükkanımda müşterilerimle ilgileniyordum. Çocukların çığlık sesine dışarı baktık ki adam poşetleri arabaya atıp döndü gitti. Çok hızlıydı. Çarşaf giymişti. Herkes peşlerinden koşturdu ama adamlar gitti” şeklinde konuştu.