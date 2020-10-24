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Küçükçekmece’de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçakladı

İSTANBUL (İHA) - KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR APARTMAN DAİRESİNDE YAŞANAN AİLE İÇİNDE TARTIŞMA ÖLÜMLE BİTTİ. KARISINI DEFALARCA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 24.10.2020, 03:19
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Küçükçekmece’de kadın cinayeti: Tartıştığı karısını defalarca bıçakladı

Küçükçekmece’de bir apartman dairesinde yaşanan aile içinde tartışma ölümle bitti. Karısını defalarca bıçaklayarak öldüren şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokak’ta bulunan dört katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman dairesinde yaşayan aile içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle bir tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası M.Ü., karısı S.Ü.’yü defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda S.Ü.’nün, olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Şüpheli M.Ü. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, S.Ü.’nün cansız bedeni ambulansa bindirilerek Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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