Küçükçekmece’de kaçak alkol denetimi

Küçükçekmece’de sahte içki satışına yönelik tekel bayileri ile alkollü restoranlara denetim yapıldı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde alkol satışı yapan yerlere yönelik uygulama yaptı. Ekipler, alkol satışı yapan restoranlara ve tekel bayilerini denetledi. Denetimde ekipler, iş yerinin alkol satış faturalarını denetlerken, cihazla şişlerin üzerindeki barkot okuyucu makine ile kontrol yaptı. İş yerlerinin vergi levhası ile evrakları kontrol edildi. Uygulamada ekipler, kaçak alkol satışına karşı işletme sahiplerini uyardı.