Küçükçekmece’de istinat duvarının çökme anı kamerada

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan inşaatın istinat duvarının çökme anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, duvarın büyük bir gürültü ile çöktüğü görülüyor.

Küçükçekmece’de, bulunan bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana gelmişti. Çökme nedeniyle yan tarafında bulunan özel bir üniversitede olan öğreniciler ve vatandaşlar büyük panik yaşamıştı. İnşaat alanın yanında bulunan binalarda oturanlar ise korkudan kendilerini dışarı atmıştı. Şimdi de istinat duvarının çökme anıyla ilgili yeni görüntü ortaya çıktı. Cep telefonuna yansıyan görüntüde, duvarın büyük bir gürültü ile saniye saniye çökme anı görülüyor.