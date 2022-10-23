Küçükçekmece’de inşaatın istinat duvarı çöktü, çökme anı kamera yansıdı

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bir üniversitenin binasında çatlaklar oluştu. İstinat duvarının çökme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece’de, bulunan bir inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle inşaat alanının yan tarafında bulunan bir üniversitenin binasında da çatlaklar oluştu. Üniversitede bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı. Öğrenciler tahliye edildi. İnşaat alanın yanında bulunan binalarda oturanlar da panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Üniversite binasında ve konteynerda çökme tehlikesi olduğu öğrenildi. Öte yandan, istinat duvarının çökme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Çökme anında deprem olduğunu düşündüklerini söyleyen Bessi Salman, "İnşaatın vermiş olduğu zarardan dolayı biz buradayız. Evimizde otururken bir gürültü hissettik. Deprem oldu sandık. Baktık oradan duvar yarılmış zaten bizim bina 40 yıllık bir bina. Bizim hiçbir hayat güvencemiz yok. Tedbir alınmadı biz sürekli evin içinde sallanıyoruz" diye konuştu.