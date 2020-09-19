Küçükçekmece’de ilaç fabrikasında yangın

Küçükçekmece’de ilaç üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumandan etkilenen 3 vatandaş kurtarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 17:30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde bulunan bir ilaç imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilaç imalathanesinin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar bütün binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın camlarını kırarak içerde mahsur kalan 3 kişiyi merdiven yardımıyla kurtardı. Dumandan etkilenen iş yeri çalışanları sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 kişiyi ambulanslara alarak oksijen verdi.

Yangın esnasında yaşanan kısa süreli panik itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yatıştı. Yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.