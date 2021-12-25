Küçükçekmece’de iki grup arasındaki çatışmada silah sesleri cep telefonu kamerasında

Küçükçekmece’de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma Teksas Sokaklarını aratmadı. Gece saatlerinde iki otomobil ile gelen kimliği belirsiz şahıslar, otoparkı kurşun yağmuruna tuttu. 50’ye yakın boş kovanın olduğu caddedeki birçok araçta da hasar meydana geldi. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

Olay 00.00’da Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslakçesme Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerine iki otomobil ile gelen silahlı kişiler, otoparkı kurşun yağmuruna tuttu.

Ortalık Teksas Sokaklarına döndü

Otoparkı kurşun yağmuruna tutan silahlı kişiler daha sonra olay yerinden hızla kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi kapattı. Kurşunların isabeti olan otopark ve yanında bulunan çok sayıda aracında hasar aldığı görüldü.

Yerlerde 50’ye yakın boş kovan

Otopark ve çevresinde geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri, 50’ye yakın boş mermi kovanının yerlerde olduğunu gördü. Bunun üzerine olayın meydana geldiği bölgenin etrafı daha çok genişletildi. Şerit çekilen cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Silah sesleri cep telefonu kamerasında

Olayın yaşandığı esnada cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde de silah seslerinin duyulduğu görülüyor. Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı incelemesi devam ediyor.