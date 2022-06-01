Küçükçekmece’de, içinde çocuk ve kadın olan araca silahlı saldırı

Küçükçekmece’de, iddiaya göre bir şahıs, husumetli olduğu adamın aracına silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında araçta bulunan çocuk ve kadın şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Orhan M., E-5 istikametinde 34 TR 4842 plakalı aracıyla seyir halindeyken iddiaya göre henüz ismi alınamayan husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateşle aracın arka sol camına 6 el kurşun isabet ederken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. O sırada otomobilde bulunan Orhan M., eşi Ulper Nur M., ile çocuğu A.M., saldırıyı yara almadan atlattı.

Şoka uğran otomobildekileri çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde delil ve kamera çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından araç çekildi.

Polis ekipleri ise saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay hakkında konuşan görgü tanığı Volkan Görmüş, “Araç buradan geliyordu, diğer şahıs da oradan takipteydi. Buraya geldiğinde 7 el ateş sıktı. İçinde çoluk çocuk da vardı. Ondan sonra vatandaş aşağıya doğru kaçmaya başladı. araç da orada durdu, kovaladılar ama yakalayamadılar. Sonra da polisler geldi, yaralı yoktu” diye konuştu.