Küçükçekmece’de hırsızlar ev sahiplerini bayıltıp altın çaltı

Küçükçekmece’de, kimliği belirsiz maskeli 3 kişi binanın en üst katına girdi. Şahıslardan biri girdiği evde adamı spreyle bayıltıp yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı. Hırsızları gören kadın şok geçirirken, şüphelilerin giriş ve kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bu sabah saatlerinde Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesindeki 6 katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz maskeli 3 kişi binaya girdi. Daha sonra kapıları kurcalayan şüpheliler daha sonra açtıkları kapıdan içeri girdi.

Adamı spreyle bayıltıp altınları çaldı

Eve giren hırsızlardan bir kişi, yatak odasında uyuyan karı ve kocaya sprey sıktı. Ardından komidinin üzerindeki alyans, altın yüzük ve çeyrek altınları çekmeceyle beraber aldı. Bu sırada uyanan ve hırsızla karşı karşıya kalan kadın şok geçirdi. Kadın uyandırmaya çalıştığı eşi ise uyanıp arkalarında konuştu ama yere düştü.

Altınları alan şüpheli üç kişi kaçarak kayıplara karıştı.

Daha sonra kadının çığlık atması üzerine binadakiler yardımına geldi. ihbar üzerine polis ekipleri eve gelip inceleme yaptı, kamera incelemesi yaptı. Adam kendisine geldikten sonra karakola gidip şikayetçi oldu.

Adamı karşısında görünce şok olduğunu ve uyandırmaya çalıştığı eşinin sersem gibi olduğunu anlatan Zeynep Keser, “Bir kişiyi gördüm yatak odasında, zaten karşılaştığım an elim ayağım titredi. Eşimi uyandırmaya çalıştım uyandı ama sersem gibiydi, hiçbir şey yapamadı. Kendisine gelene kadar zaten hırsız çekmece ile beraber çıkıp gitti. Eşime sprey sıkmışlardı, çünkü kendine gelemedi, baygındı” dedi.

Koridordan gelen sesle uyandığını ve korkudan en yapacağını bilemediğini anlatan Keser, “Ben sesle uyandım, ilk ses koridordan geldi. Eşimin kemerinin başlığı dolaba değdi, o an uyandım eşime baktım uyandı sandım, ama yataktaydı. Saat 06.00 gibi alarm çalmıştı, saat 06.20 gibi gelmişlerdi. Karşı karşıya kaldım, çekmeceyi alıp kaçtı. Çok korktum, elim ayağım birbirine dolaştı, ne yapacağımı bilemedim, iri yapılı bir adamdı. İki tane tek taşım vardı, bir tane alyansım vardı, bir tane yüzüğüm vardı. Saatim vardı, zincirim vardı, 22 tane çeyreklik bilekliğim vardı. Nereden baksanız 50 bin TL değerinde vardı. Bunları da yeni almıştık, bankaya yatıracaktık ama fırsat bulamadık” diye anlattı.

Baygın olduğunu ve arkalarında koştuğunda yere düştüğünü anlatan Adil Keser ise, “Ben yatıyordum, hiçbir şeyin farkında değildim. Eşimin bağırmasıyla uyandım. Adamın geçtiğini fark edince peşinden koşmaya çalıştım ama koşamadım, zaten direk kesildim ve midem bulandı. O sırada eşim bağırınca binadakiler ayaklandı, adamlar kaçtı. Kameralardan baktığımızda 3 kişi gözüküyor ama bir kişi eve giriyor. Yeni evliydik yaklaşık 50 bin TL değerinde ziynet eşyamızı çaldılar. Şikayetçi olduk, karakola gittik polisler geldi” diye belirtti.