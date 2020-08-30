Küçükçekmece’de gece vakti 2 otomobil alev alev yandı
KÜÇÜKÇEKMECE’DE GECE VAKTİ SOKAK İÇERİSİNDE PARK HALİNDE OLAN İKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI. İTFAİYE VE VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE İKİ OTOMOBİLDE YÜKSELEN ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLÜRKEN ARAÇLARDA AĞIR HASAR OLUŞTU. OLAY, GECE SAAT 03:30 SIRALARINDA KÜÇÜKÇEKMECE MEHMET AKİF MAHALLESİ PİRİ REİS SOKAK’TA MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, GECE SAATLERİNDE BİR ANDA PATLAMA SESİ DUYAN MAHALLE SAKİNLERİ SOKAK İÇERİSİNDE PARK HALİNDE OLAN 2 OTOMOBİLİN ALEVLER İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRDÜ. KORKU VE PANİK YAŞAYAN MAHALLE SAKİNLER DURUMU HEMEN POLİSE BİLDİRDİ. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SEVK EDİLEN İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLER İÇERİSİNDE KALAN OTOMOBİLLERE MÜDAHALE ETTİ. VATANDAŞLARIN DA YARDIMIYLA İKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN KISA SÜRE DE KONTROL ALTINA ALINDI. OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN OLAY YERİNDE YAPMIŞ OLDUĞU İNCELEME SONRASI ARAÇLARDA ÇIKAN YANGININ NEDENİNE İLİŞKİN GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI. ALEVLER İÇERİSİNDE KALAN OTOMOBİLLERE MÜDAHALE ETTİKLERİNİ İFADE EDEN MAHALLESİ SAKİNİ ‘’ÇOCUK PATLAMA SESİNİ DUYUYOR VE DAHA SONRA ‘ARABA YANIYOR’ DİYE BİZE SESLENDİ. BİZ DE HEMEN AŞAĞIYA İNDİK PATA KÜTE VE İNDİĞİMİZDE İKİ ARACIN DA ÖN TARAFI YANIYORDU. ONDAN SONRA EL BİRLİĞİYLE HORTUMLARLA SÖNDÜRDÜK. YANGINI BİZ SÖNDÜRDÜK, 3 DAİREDEN HORTUM ÇEKTİK VE SÖNDÜRDÜK. ‘’ DİYE KONUŞTU.
Küçükçekmece’de gece vakti sokak içerisinde park halinde olan iki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle iki otomobilde yükselen alevler kısa sürede söndürülürken araçlarda ağır hasar oluştu.
Olay, gece saat 03:30 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Piri Reis Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir anda patlama sesi duyan mahalle sakinleri sokak içerisinde park halinde olan 2 otomobilin alevler içinde olduğunu gördü. Korku ve panik yaşayan mahalle sakinler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan otomobillere müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla iki otomobilde çıkan yangın kısa süre de kontrol altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu inceleme sonrası araçlarda çıkan yangının nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Alevler içerisinde kalan otomobillere müdahale ettiklerini ifade eden mahallesi sakini
‘’Çocuk patlama sesini duyuyor ve daha sonra ‘araba yanıyor’ diye bize seslendi. Biz de hemen aşağıya indik pata küte ve indiğimizde iki aracın da ön tarafı yanıyordu. Ondan sonra el birliğiyle hortumlarla söndürdük. Yangını biz söndürdük, 3 daireden hortum çektik ve söndürdük." diye konuştu.
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