Küçükçekmece’de evin balkonu çöktü: 1 yaralı
KÜÇÜKÇEKMECE’DE İKİ KATLI BİR BİNANIN 1’NCİ KATINDA BALKONDA BULUNAN BİR KİŞİ BALKONUN ÇÖKMESİYLE AŞAĞIYA DÜŞTÜ. HAFİF ŞEKİLDE YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI. OLAY, KÜÇÜKÇEKMECE KANARYA MAHALLESİ GECE KUŞU SOKAK’TA SAAT 23:00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, SOKAK İÇERİSİNDEKİ İKİ KATLI BİR BİNANIN BALKONUNDA BULUNAN N.C (13) İSİMLİ KIZ ÇOCUĞU, HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPLE ÇÖKEN BALKONDAN AŞAĞIYA DÜŞTÜ. BALKONUN ÇÖKMESİYLE ORTAYA ÇIKAN SES NEDENİYLE BALKONA YÖNELEN EV SAKİNLERİ, KÜÇÜK KIZI ÇÖKEN BALKONUNUN BETON PARÇALARI İÇERİSİNDE GÖRDÜ. MAHALLE SAKİNLERİNİN DURUMU POLİSE BİLDİRMESİYLE OLAY YERİNE SAĞLIK VE İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ. BALKONUN ÇÖKMESİYLE HAFİF ŞEKİLDE YARALANAN KÜÇÜK KIZIN AMBULANS GELMEDEN AİLESİ TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDIĞI BELİRTİLİRKEN KÜÇÜK KIZIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.
Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın 1’nci katında balkonda bulunan bir kişi balkonun çökmesiyle aşağıya düştü. Hafif şekilde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Gece kuşu Sokak’ta saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki iki katlı bir binanın balkonunda bulunan N.C (13) isimli kız çocuğu, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöken balkondan aşağıya düştü. Balkonun çökmesiyle ortaya çıkan ses nedeniyle balkona yönelen ev sakinleri, küçük kızı çöken balkonunun beton parçaları içerisinde gördü. Mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Balkonun çökmesiyle hafif şekilde yaralanan küçük kızın ambulans gelmeden ailesi tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtilirken küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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