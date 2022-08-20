Küçükçekmece’de emlakçının aracına kurşun yağdırdılar

Küçükçekmece’de emlakçıya gözdağı vermek isteyen şüpheliler dükkan önünde park halinde bulunan aracına kurşun yağdırdı. Daha sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin kurşunladığı aracın yakıt deposu delindi. Aracın yakıtı sokağa aktı.

Olay, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 2’inci Tolga Sokak’ta saat 00.00’da meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki emlak dükkanını işleten Recep İpek’e gözdağı vermek isteyen kimliği belirsiz kişiler araçla gelerek, Recep İ.’ye ait emlak dükkanının karşısında park halinde duran 34 LR 1902 plakalı araca kurşun yağdırdı. Aracın birçok noktasına kurşun isabet ederken, yakıt deposuna gelen kurşunlar depoyu deldi. Delinen depodan sokak üzerine yakıt aktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kurşunlanan araç üzerinde detaylı çalışma yaptı. Aracının kurşunladığı haberini alan Recep İ. Ve yakınları da olay yerine geldi. Bir süre aracının başında bekleyen Recep İ’ daha sonra polis ekipleri ile birlikte karakola gitti.

Öte yandan şüpheliler olay yerine geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.