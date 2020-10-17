Küçükçekmece’de eğlence mekanına silahlı saldırı kamerada: 1 ölü
KÜÇÜKÇEKMECE’DE GECE SAATLERİNDE MÜZİKHOLDE MEKAN SAHİBİYLE TARTIŞAN BİR GRUP MEKANI TERK EDEREK SİLAHLARLA GERİ DÖNDÜ. EĞLENCE MEKANINA KURŞUN YAĞDIRAN KALABALIK GRUBUN AÇTIĞI KURŞUN NEDENİYLE MEKANDA ÇALIŞAN 1 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ. OLAY, SAAT 01:00 SIRALARINDA KÜÇÜKÇEKMECE ATATÜRK MAHALLESİ İKİTELLİ CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN BİR MÜZİKHOLDE MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, MÜZİKHOLDE EĞLENEN BİR GRUP ARKADAŞ VE MEKAN SAHİPLERİ ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI. TARTIŞMANIN BÜYÜMESİYLE MEKAN SAHİPLERİNİN ZORLAMASIYLA MEKANDAN ÇIKARTILAN GRUP MÜZİKHOLÜ TERK ETTİ. MEKANDAN AYRILAN ARKADAŞLAR TARTIŞMADAN ÇOK KISA BİR SÜRE SONRA DAHA KALABALIK ŞEKİLDE SİLAHLARLA GERİ DÖNDÜ. UZUN NAMLULU SİLAH VE TABANCALAR İLE KURŞUN YAĞDIRDILAR ARAÇLARLA MEKANIN ÖNÜNE SİLAHLARLA GERİ DÖNEN KALABALIK GRUP, ELLERİNDEKİ TABANCA VE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA MEKANI BASTI. MÜZİKHOL İÇERİSİNDE KURŞUN YAĞDIRAN SİLAHLI GRUBUN SALDIRISINDA KURŞUNLARDAN BİRİ GÜVENLİK GÖREVLİS VOLKAN T.'YE İSABET ETTİ. MEKANDAN ÇIKTIKTAN SONRA ÇEVREYE VE MEKANA KURŞUN SIKARAK KAÇAN ŞÜPHELİLER KAYIPLARA KARIŞTI. OLAY SONRASI İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ. SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ VOLKAN T., MEKANDA BULUNAN ARKADAŞLARI TARAFINDAN BATI BAHAT HASTANESİNE GÖTÜRÜLDÜ. SALDIRIDA AĞIR ŞEKİLDE YARALANAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ, YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ. POLİS EKİPLERİ OLAYIN YAŞANDIĞI EĞLENCE MEKANI VE ÇEVRESİNDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEYEREK ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
Küçükçekmece’de gece saatlerinde müzikholde mekan sahibiyle tartışan bir grup mekanı terk ederek silahlarla geri döndü. Eğlence mekanına kurşun yağdıran kalabalık grubun açtığı ateş sonucu mekanda çalışan 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Olay, saat 01:00 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde bulunan bir müzikholde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzikholde eğlenen bir grup arkadaş ve mekan sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından mekan sahiplerinin zorlamasıyla mekandan çıkartılan grup müzikholü terk etti. Mekandan ayrılan arkadaşlar tartışmadan çok kısa bir süre sonra daha kalabalık şekilde silahlarla geri döndü.
Uzun namlulu silah ve tabancalar ile kurşun yağdırdılar
Araçlarla mekanın önüne silahlarla geri dönen kalabalık grup, ellerindeki tabanca ve uzun namlulu silahlarla mekanı bastı. Müzikhol içerisinde kurşun yağdıran silahlı grubun saldırısında kurşunlardan biri güvenlik görevlisi Volkan T.’ye isabet etti. Mekandan çıktıktan sonra çevreye ve mekana kurşun sıkarak kaçan şüpheliler kayıplara karıştı. Olay sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Silahlı saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Silahlı saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi Volkan T., mekanda bulunan arkadaşları tarafından Batı Bahat Hastanesine götürüldü. Saldırıda ağır şekilde yaralanan güvenlik görevlisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayın yaşandığı eğlence mekanı ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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