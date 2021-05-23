Küçükçekmece’de drift atan maganda kamerada

Küçükçekmece’de aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren maganda o anları da kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından polis tarafından gözaltına alınan sürücüye 9 bin 378 lira idari para cezası uygulanırken, sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Birinci İkitelli Caddesi üzerinde dakikalarca abart egzozlu aracıyla drift atan sürücü, kayda aldığı o anları da sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, 34 CLY 612 plakalı aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşüren şahsın Sebahattin Ç. olduğunu tespit etti. Usulsüz çakar tertibatı da kullandığı tespit edilen sürücü gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Sebahattin Ç.’ye drift attığı için 6 bin 700 lira, abart egzoz kullandığı için bin 339 lira ve usulsüz çakar-siren tertibatı kullandığı için de bin 339 lira olmak üzere toplamda 9 bin 378 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Sebahattin Ç’nin sürücü belgesine de 2 ay süre ile geçici olarak el konuldu.