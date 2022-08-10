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Küçükçekmece’de çocuklar oyun oynarken ana okulunun parkını yaktı

Küçükçekmece’de oyun oynayan çocuklar bir ana okuluna ait parkı yaktı. Olayda kimse yaralanmazken çıkan alevler korkuttu.

Asayiş 10.08.2022, 16:57
Küçükçekmece’de çocuklar oyun oynarken ana okulunun parkını yaktı

Küçükçekmece’de oyun oynayan çocuklar bir ana okuluna ait parkı yaktı. Olayda kimse yaralanmazken çıkan alevler korkuttu.

Yangın, Küçükçekmece Cennet Mahallesindeki Behiye Selim Park Anaokulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana okulun parkında oynayan çocuklar, ateş yaktı. Daha sonra büyüyen ateş oyun alanına sıçradı. Tüm parkı saran alevleri gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken çocuklar ise korkup olay yerinden kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı yangında vatandaşlar ve okulun bahçesinde oynayan diğer çocuklar korku dolu anlar yaşadı.

Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürülürken, parkta hasar meydana geldi. Çıkan yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Çıkan yangınla ilgili konuşan görgü tanığı esnaf Ali Akgün, “Çocuklar orada oyun oynuyordu, tutuşturup kaçtılar. Orası anaokulun parkıydı. Parkta çocuklar ve okulun bahçesinde çocuklar vardı. Bayağı alev vardı” diye konuştu.

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