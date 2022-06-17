Küçükçekmece’de çatışma arasında kalan liselinin öldürüldüğü yerde keşif yapıldı

Küçükçekmece’de 2017 yılında iki grubun silahlı çatışmasının arasında kalan 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz’ün hayatını kaybetmesine ilişkin 6 sanığın 25’er yıl hapis cezasına çarpıtıldığı dava nedeniyle olay yerinde keşif yapıldı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi’nde 2017 yılında iki grubun silahlı çatışmasının arasında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisi Emircan Açıkgöz’ün öldürülmesine ilişkin süren davanın duruşması dün görüldü.

İstanbul 1. Bölge Adliye Mahkemesindeki duruşmada, Emircan Açıkgöz’ün babası Hacı Açıkgöz’ün, olay yerinde keşif yapılmasını talep etmesi üzerine, Cumhuriyet savcısı sanıklar Akın Demirok, Cenap Alakuş, Emrah Bal, Emrah Demirok, Feyyaz Eren ve Şahin Demirok’un tutukluluk hallerinin devamına, olay yerinde suç niteliğinin belirlenmesi açısından keşif yapılmasına karar verildi.

Olay yeri analizi konusunda çatışmanın yaşandığı İnönü Mahallesi’ne gelen 3 bilirkişi, polislerin kapattığı Cengizan, Tandoğan ve çevresindeki sokaklarda incelemelerde bulundu.

Görgü tanıklarının da katıldığı ve olayını anlattığı keşif, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Öldürülen liseli gencin ailesi ve yakınları da olay yerinde keşfi izledi.

İddianamede, 23 sanık hakkında, bir kişiyi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, iki kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Cenap Alakuş, Emrah Demirok, Feyyaz Eren, Şahin Demirok, Akın Demirok ve Emrah Bal’ın "kasten öldürme" suçundan 25’er yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

Mahkeme heyeti diğer 17 sanığın ise tüm suçlardan beraatine hükmetmişti.