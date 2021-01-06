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Küçükçekmece’de bir otoparkın çay ocağına silahlı saldırı: 1 yaralı
Küçükçekmece’de sabahın erken saatlerinde bir otoparkın çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çay ocağında bulunan bir otopark görevlisi bacağından yaralanırken silahlı şahıslar geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı.
Asayiş 06.01.2021, 06:42
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Küçükçekmece’de sabahın erken saatlerinde bir otoparkın çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda çay ocağında bulunan bir otopark görevlisi bacağından yaralanırken silahlı şahıslar geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı.Olay, saat 05:15 sıralarında Küçükçekmece Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir otoparkta yaşandı. İddiaya göre, eli silahlı şahıslar plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil ile otoparkın çay ocağına gelerek silahlarla kurşun yağdırdı. Saldırganlardan biri çay ocağına girerek içeride oturan otopark görevlisi Abdullah Özcan (59)’ı hedef aldı. Saldırı sonrası otopark görevlisi bacağından yaralanırken silahlı şahıslar geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken polis ekipleri otopark ve çevresinde inceleme yaptı. Polis saldırıyı düzenleyen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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