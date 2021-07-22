Küçükçekmece’de atlı polislerden Menekşe Plajı’nda bayram denetimi

Küçükçekmece’de, Kurban Bayramı tatilinde bir yere gidemeyen birçok yerli ve yabancı turist, soluğu Menekşe Plajı’nda aldı. Plajlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler drone ile denetimler gerçekleştirerek pandemi kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

Küçükçekmece’de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Polis Ekipleri ve Atlı Polis Birlikleri Menekşe Plajı ve Küçükçekmece Gölü etrafında denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimler havadan drone ile görüntülendi. Hem pandemi kurallarını ihlal etmemek, hem de asayişi sağlamak için yapılan denetimlerde, atlı birliklere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.