Küçükçekmece’de aracında uyuşturucu yakalanan sürücüsü tutuklandı

Küçükçekmece’de, "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra yakalanan ve aracında uyuşturucu ile silah bulunan şahıslar adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen eşi ise tutuklandı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, İstasyon Mahallesi’nde seyir halindeyken 34 EOM 707 plakalı araçtan şüphelenip durdurmak istemiş ve sürücü araca binip kaçmaya başlamıştı. Kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramalarda uyuşturucu ve silah yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve uyuşturucuyu imal ettiği adresi itiraf eden Serdar E.’nin evinde ve iş yerinde aramalar yapılmıştı. Aramaların ardından toplamda yaklaşık 10 kilo uyuşturucu, 9 Hint keneviri ile çeşitli ebatlarda metanfetamin ile uyuşturucu yetiştirilmesinde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilmişti. Olayla ilgili Serdar E.’nin eşi Leyla Narin E. ile Bülent E. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan Bülent E., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Serdar E. ile eşi Leyla Narin E. adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri tamamlanan zanlılardan Leyla Narin E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, eşi Serdar E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.