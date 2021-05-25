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Küçükçekmece’de annesini öldüren kadın tutuklandı

Küçükçekmece’de annesini satırla öldüren Tuğçe Sayın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 25.05.2021, 16:01
Küçükçekmece’de annesini öldüren kadın tutuklandı

Küçükçekmece’de annesini satırla öldüren Tuğçe Sayın, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece’de dün annesi Sevilay Palabıyık’ı satırla öldüren ve kafasını keserek bir tencerenin içine koyan Tuğçe Sayın gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Tuğçe Sayın, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Burada ifadesi alınan katil zanlısı Sayın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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