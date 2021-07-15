banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Gaziantep'te hayvanat bahçesinden kaçan aslan dehşet saçtı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
Dostları Erol Olçok'u bu kitapta anlattı!
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor
TOGG 2022'de üretime hazırlanıyor

Küçükçekmece’de ağaca asılı erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece’de yol kenarındaki boş arazide ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu.

Asayiş 15.07.2021, 13:25
Küçükçekmece’de ağaca asılı erkek cesedi bulundu
banner502

Küçükçekmece’de yol kenarındaki boş arazide ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Mahallesi İnönü Caddesi’nin yanındaki ağaçlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boş arazide ağaca asılı bir erkek cesedi bulan vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede üzerinden kimlik çıkmayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemeye göre gencin gece ağaçların tutunması için kullanılan ipi koparıp, onunla kendisini ağaca astığı öğrenildi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından gencin cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
32°
açık
banner501