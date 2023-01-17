Küçükçekmece’de 80 bin liralık hırdavat malzemelerini çalan şahıs kamerada

Küçükçekmece’de bulunan bir iş yerinden 80 bin lira değerinde çeşitli hırdavat malzemeleri çalan şahıs polis ekiplerince yakalanırken hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 7 Aralık 2022 tarihinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1 şüpheli şahıs, gözüne kestirdiği bir iş yerine girerek değeri 80 bin lira olan 3 adet tornavida lokma başı, 1 adet kargaburnu, 4’lü alyan seti, 1 adet kumpas, 1 adet kontrol kalemi ve 1 adet lokma seti çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası tarafından şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Kimlik bilgileri tespit edilen ve 9 adet suç kaydı bulunan S.S. isimli şüpheli şahıs, Bahçelievler’de yakalandı. 80 bin değerinde çaldığı çeşitli hırdavat malzemeleri ise polis ekiplerince ele geçirildi. S.S. isimli şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı kamerada

Bir iş yerinden değeri 80 bin lira olan çeşitli hırdavat malzemeleri çalan S.S. isimli şüpheli şahıs, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şahsın iş yerine girdiği ve malzemeleri çalarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.