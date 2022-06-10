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Küçükçekmece’de 5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece’de bulunan 5 katlı işyerinin çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Küle dönen çatının parçaları yola düşerken, şans eseri ölen yada yaralan olmadı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Asayiş 10.06.2022, 20:15
Küçükçekmece’de 5 katlı işyerinin çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece’de bulunan 5 katlı işyerinin çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Küle dönen çatının parçaları yola düşerken, şans eseri ölen yada yaralan olmadı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı işyerinin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, genelde tekstil firmalarının yer aldığı 5 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün çatıyı sararken, binada bulunanlar panikle kendini sokağa attı. Mahallede büyük panik yaşanırken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, sağlık ve iftaiye ekibi sevk edildi.

Alev alev yanan çatıdan parçalar yola döküldü

Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırıp önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sırasında alevlere teslim olan ve kısa sürede küle dönen çatıdan parçalar, yola döküldü. Ekiplerin aldığı önlemler sayesinde yangında şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Yangın 1 saatlik çalışmayla söndürüldü

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin binanın yanan kısmındaki soğutma çalışmaları sürerken, cadde ise trafiğe kapatıldı. Yangının binada çalışanların mesaisinin bitmesinden hemen sonra çıkması ise olası bir faciayı önledi. Ekiplerin yangının çıkış nedenini araştırmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

(MB-

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