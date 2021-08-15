Küçükçekmece’de 5 katlı binada yangın paniği

Küçükçekmece’de 5 katlı binanın 4’ncü katında elektrik tesisatından çıktığı ileri sürülen yangında, bir genç kız ve iki itfaiyeci dumandan etkilendi. Kısa sürede iki daireyi saran yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiyecilerden biri yere yığıldı.

Yangın, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Sarıasma Sokak’ta dün saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4’ncü katandaki oturma odasında elektrik tesisatından yangın çıktığı ileri sürüldü. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangının fark edilmesi üzerine evde bulunan biri genç kız ve iki çocuk olmak üzere 3 kişi son anda kapıdan kendi imkanlarıyla kaçarak, kurtuldu. Kısa sürede üst kata sıçrayan yangın korkuya neden oldu. Komşular tarafından bina boşaltıldı, binanın elektrik ve doğalgazı kesildi. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye gelene kadar ev sakinleri ile komşular kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen genç kız tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale sırasında da iki itfaiye eri dumandan etkilenirken, biri dayanamayıp yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale ederken, polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından iki daire kullanılamaz hale gelirken, büyük hasar meydana geldi. İtfaiyenin yaptığı ilk incelemede yangının elektrik tesisatından çıktığı ileri sürüldü.