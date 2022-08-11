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Küçükçekmece’de 5 katlı binada korkutan yangın

Küçükçekmece’de bir site içindeki 5 katlı binanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kimse yaralanmazken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 11.08.2022, 19:04
Küçükçekmece’de 5 katlı binada korkutan yangın

Küçükçekmece’de bir site içindeki 5 katlı binanın son katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kimse yaralanmazken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Küçükçekmece Fatih Mahallesi Beyaz Yalı Cadde üzerindeki bir sitedeki 5 katlı binanın son katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün daireyi sararken, alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. olay yerine Küçükçekmece ve Florya’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gelen polis ekipleri vatandaşları tahliye ederken itfaiye ekipleri alevler içinde kalan eve müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında evde büyük hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından inceleme yapıldı.

Olayla ilgili konuşan görgü tanığı Ali Topaloğlu, “Birden dumanları görünce yangının çıktığını anladık, hemen itfaiyeye haber verdik. İtfaiyeye geldi, şuanda söndürüldü. İçerde kimse yoktu, artık oradaki insan işte midir bilmiyorum, yaralı da yoktu” dedi.

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