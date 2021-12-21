Küçükçekmece’de 27 ekiple kaçak alkol denetimi

İstanbul’da sahte alkolden ölenlerin sayısı her geçen yükselirken, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Küçükçekmece’de 60 personelin katılımıyla gerçekleştirilen sahte alkol denetimlerinde tekel bayileri tek tek kontrol edildi.

İstanbul’da son 10 günde sahte alkolden zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen kişilerin sayısı 30’a yükselirken, polis ekipleri de sahte alkole yönelik denetimleri sıklaştırdı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak alkole yönelik denetim gerçekleştirildi. Asayiş Büro Amirliği himayesinde yapılan denetime Kaçakçılık ve Organize Suçlarla, Yunus, Devriye, Önleyici ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri destek verdi. 60 personelden oluşan 27 ekip, tekel bayilerinde akşamüzeri şok denetim yaptı. Denetim sırasında tekel bayilerinin depo olarak kullandığı yerlerde didik didik arama yapıldı. Ekipler, iş yerinin alkol satış faturalarını denetlerken, cihazla şişlerin üzerindeki barkot okuyucu makine ile kontrol yaptı. İş yerlerinin vergi levhası ile evrakları kontrol edildi. Uygulamada ekipler, kaçak alkol satışına karşı işletme sahiplerini de uyardı.

Polis, denetleme sırasında alkol almaya gelen vatandaşlara ise sahte alkole karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.