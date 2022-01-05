Küçükçekmece’de 2 kişinin öldüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Küçükçekmece’de yılbaşı gecesi iki kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece’de yeni yılın ilk saatlerinde, alkollü oldukları öğrenilen şahıslar arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden yaşanan kavgada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde trafikte tartışan iki grup birbirine saldırıyor. Olay anında hayatını kaybeden bir kişi hayatını kaybederken, arkadaşları ise diğer aracın peşinden koşup yakalamaya çalışıyor. Zanlılar burada bir kez daha birbirlerine giriyor. Olayda arkadaşının öldüğünü öğrenen bir kişi ise sinir krizleri geçiriyor.