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Küçükçekmece’de 12 katlı binanın 11’inci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.
Küçükçekmece’de 12 katlı binanın 11’inci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.
Asayiş 27.03.2022, 12:34
Küçükçekmece’de 12 katlı binanın 11’inci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıyor.