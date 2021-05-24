Küçükçekmece takip tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Küçükçekmece’de, bir şahıs bankadan para çektiği sırada kendisini takip ettiğini ileri sürdüğü adamı göğsünden vurdu. Olay, saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bankadan para çekmeye giden Bayram Y. (45), bir kişinin kendisini takip ettiğinden şüphelendi. Bayram Y., kendisini takip ettiği ileri sürdüğü Abdülbaki G., ‘niye beni takip ediyorsun deyip’ tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ikisi arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede Bayram Y., yanındaki silahı çıkararak, Abdülbaki G.’ye ateş etmeye başladı. Bunun üzerine Abdülbaki G., göğsünden aldığı kurşunla ağır yaralanarak, yere yığıldı.

Zanlı Bayram Y., ise kanlar içinde yere yığılan yaralının başında beklemeye başladı. İhbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elinde silah olan ve sağa sola doğrultan zanlıyı kontrol altına alarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlının karakoldaki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.