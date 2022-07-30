Son Dakika
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevler çatı kısmını sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevler çatı kısmını sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 30.07.2022, 14:03
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevler çatı kısmını sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.