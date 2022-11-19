Küçükçekmece esnafından teröre lanet yürüyüşü

Küçükçekmece’de faaliyet gösteren esnaf, Beyoğlu İstiklal Caddesinde düzenlenen bombalı eylemi kınayan bir yürüyüş düzenledi. Esnaf, yürüyüş sonunda emniyet mensuplarıyla fotoğraf çekip, çiçek takdim etti.

Küçükçekmece’de faaliyet gösteren esnaf, geçtiğimiz Pazar günü terör örgütü PKK-YPG tarafından gerçekleştirilen bombalı terör eylemini kınamak için yürüyüş yaptı. Sefaköy Atatürk Parkında bir araya gelen esnaf ve ilçe sakinleri İstiklal Marşı okudu. Ardından görev yapan polislerle fotoğraf çekerek moral verdi. Kalabalık daha sonra ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Burada tekbir ve slogan atan kalabalık, teröre lanet okudu.

Ardından ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesindeki basın açıklamasını esnaf Mahmut Çınar okudu. Beyoğlu İstiklal Caddesinde yapılan bombalı terör saldırısını kınayan ve ölenlerin ailesine başsağlığı dileyen da Çınar, “Ülkemiz uzun yıllardır terörle mücadele etmektedir. Biliyoruz ki, coğrafi olarak zorlu ve kıymetli bir coğrafyadayız. Terör, birçok ülkenin maşası olarak ülkemizin refah ve huzurunu bozmak için kullanılmaktadır. Ülkemiz gerek uluslararası siyasette, gerekse birçok alanda başarılar gösterirken tabi, bunu istemeyen dış güçlerin hedefinde olmuştur ve olmaya devam edecektir. Birlik ve beraberliğimizi bu tarz terör eylemleriyle asla bozamayacaklardır. Terör sonu gelene kadar, tüm güvenlik güçlerimize desteklerimizi vereceğimizi PKK-PYD-YPG, DEAŞ, FETÖ ve onların uzantılarının ve destekleyenlerinin amacına ulaşamayacağını buradan bir kez daha duyuruyoruz. Güvenlik güçlerimizin geçmişte olduğu gibi, son terör olayında da faillerin yakalanması, olayın aydınlatmasında göstermiş oldukları başarıları takdir ediyor, teşekkür ediyoruz. Bölge halkı olarak emniyet teşkilatı mensubu arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Terörle mücadele siyasi bir mesele değildir. Bu nedenle terörle mücadele iç siyaset meselesi yapılmasını ve güvenlik güçlerimizin başarılarımızın gölgelenmesini istemiyoruz. Bizler terörle mücadele konusunda her zaman olduğu gibi devletimizin yanındayız” diye konuştu.

Açıklamanın ardından esnaf adına emniyet mensuplarına teşekkür edilerek, çiçek takdim edildi.