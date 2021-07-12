banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Ürdün'de darbe girişimi davasında karar
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!

Küçükçekmece E-5 kenarındaki metruk bina yangını korkuttu

Küçükçekmece E-5 kenarındaki 6 katlı metruk binada, ustaların boru kestiği sırada yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Asayiş 12.07.2021, 13:39
Küçükçekmece E-5 kenarındaki metruk bina yangını korkuttu
banner502

Küçükçekmece E-5 kenarındaki 6 katlı metruk binada, ustaların boru kestiği sırada yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi E-5 Yan yol kenarındaki 6 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkım kararı bulunan binanın boru söküm çalışması sırasında yangın çıktı. İşçiler yangının bulunduğu yerden kaçarken, alevler kısa sürede büyüdü. Yangından çıkan dumanlar paniğe neden olurken, işçiler ve etraftaki vatandaşların ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, büyüyen alevler diğer çevrede bulunan vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu.
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
banner501