Küçükçekmece'de nişanlandığını öğrendiği kadını vurdu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşanan olayda, 19 yaşındaki Enes Gergüs, platonik aşk beslediği öne sürülen ve yeni nişanlandığı öğrenilen 28 yaşındaki Gülsüm Şengül'ü parka konuşmak için çağırdı.

AĞIR YARALANDI

Enes Gergüs, parka gelen Gülsüm Şengül'e belinden çıkardığı silahla üç el ateş etti. Ağır yaralanan kadın yere yığılırken, Gergüs olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar mahallede yaşayan bir hemşire, yaralı kadına müdahale etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gülsüm Şengül tedaviye alındı.

BAŞINA SIKTI

Olay sonrası kaçan Enes Gergüs ise birkaç sokak sonra elindeki silahla başına sıkarak intihar etti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

"İKİ AĞAÇ ARASINDA VURUYOR"

Parkın yanında esnaf olan Aziz Kuşkaya, "Bir genç çocuk, genç bir kadını vurdu. Ardından kaçarak gitmiş. Üç el ateş etmiş kaçmış. Burada bir hemşire kadına tampon yaptı. Çocuk sonradan kendini vurmuş. Yasak olduğu saatlerde iki ağaç arasında vuruyor. Ambulansa bindirip hastaneye kaldırdılar." dedi.

(Ensonhaber)