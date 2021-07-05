Son Dakika
Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağında feci kaza! Metrobüsler çarpıştı
Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağına yanaşan bir metrobüse arkadan gelen bir metrobüs çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Asayiş 05.07.2021, 08:58 05.07.2021, 11:13
Son dakika haberine göre, Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi.
Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya müdahale sürüyor.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
Öte yandan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik Uzunçayır'dan başladı. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 07.45'de yüzde 47 oldu.