Son Dakika
Küçükçekmece Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin 13 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Küçükçekmece Adliyesi önünde 2 taraf arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Polis ekipleri olaya ilişkin geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Küçükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı çatışma
Küçükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Asayiş 24.03.2022, 17:24
Küçükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 3 kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.