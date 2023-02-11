Küçük Selin ve annesi depremin 134’üncü saatinde enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş Hayrullah Mahallesi’nde 6 yaşındaki Selin ve annesi, depremin 134’üncü saatinde kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından aralıksız sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından umutlandıran haberler gelmeye devam ediyor. Hayrullah Mahallesi Ebru Apartmanı’nda umutları yeşerten bir olay yaşandı. 4 katlı apartmanda yaşayan 6 yaşındaki Selin ve annesi depremin 134’üncü saatinde ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Anne ve kız, ambulansla hastaneye sevk edildi.