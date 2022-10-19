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Küçük Nazgül toprağa verildi
Adana’nın Kozan ilçesinde evlerinin yanındaki foseptiğe düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nazgül Akduman gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Minik Nazgül’ün annesi ve babasının feryatları yürekleri dağladı.
Asayiş 19.10.2022, 14:33
Adana’nın Kozan ilçesinde evlerinin yanındaki foseptiğe düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nazgül Akduman gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Minik Nazgül’ün annesi ve babasının feryatları yürekleri dağladı.
Kozan’da dün öğlen saatlerinde evlerinin yanında bulunan foseptiğe düşerek hayatını kaybeden Nazgül Akduman’ın cenazesi, evlerine getirildi. Nazgül’ün feryat eden annesi Sevgi ve babası Mehmet Akduman, yakınlarının teskiniyle güçlükle ayakta durabildi.
Nazgül’ün cenazesi Güneri Mahallesi Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.