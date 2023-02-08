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Küçük kız 36 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, enkazdan küçük bir kızı 36 saat sonra sağ kurtardı.

Asayiş 08.02.2023, 09:18 08.02.2023, 09:30
Küçük kız 36 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 36 saat sonra 6 yaşındaki kız çocuğunu sağ olarak kurtardı.

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