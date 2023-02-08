Küçük kız 36 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 36 saat sonra 6 yaşındaki kız çocuğunu sağ olarak kurtardı.