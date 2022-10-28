’Küçük Kardeşler’ soruşturmasında çete yöneticilerine 280’er yıla kadar hapis talebi

Ankara’da tefecilik yapıp, borcunu ödeyemeyenleri çırılçıplak soyarak soğuk suyla ıslatıp işkence yaptıkları iddia edilen 3 kardeşin yönettiği ’Küçük Kardeşler’ adlı 12 kişilik suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı. Tüm suçlardan sorumlu tutulan örgüt lideri Mustafa K. ile örgüt yöneticileri Yücel K., Tuncay D. ve Kamil T. hakkında ’nitelikli yağma’, ’tefecilik yapmak’, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından 280’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Haziran 2021’de Mustafa K., Yücel K. ve Emrah K. isimli kardeşlerin tefecilik yaptıkları, kendilerinden yüksek faizle para alan H.K. isimli kişiye parayı geri ödemediği için işkence yaptıkları, bu şekilde onlarca mağdurun olduğu yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. Savcının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. 6 ay süren takibin ardından örgüt üyelerinin tefecilik yaptığı, borç verdikleri kişilerden yüksek faiz talep ettiği ve borcunu ödeyemeyen kişileri çırılçıplak soyarak işkence yaptığı, o anları da kamerayla kaydettiği tespit edildi. Emniyetin 3 ilçede 9 adrese düzenlediği ’Kanca’ adlı operasyonda 12 kişi gözaltına alandı. Yapılan aramalarda 4 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi, borç kayıtlarının tutulduğu ajanda, post cihazı ve borç senetleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişiden Mustafa K., Yücel K., Emrah K., Kamil T., Mert K., Seyit K. ve Tuncay D. tutuklanırken, Aytekin U., Güner Y., Murat D., Tuncay D. ve Yücel T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan 7 kişi, soruşturma aşamasında avukatlarının itirazıyla 3 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Milyonlarca lira haksız kazanç elde etmişler

Örgütün borçlandırdığı kişilere oldukça acımasız davrandığı belirtilen iddianamede, "Tefe paralarının tahsilinde bizzat müştekilerin ikametine, iş yerlerine kalabalık bir grup şeklinde giderek korku, baskı, şiddet ve tehdit ederek tahsil ettikleri, müştekilerin bu yüzden şikayetçi olamadıkları ve müşteki şahısların hem resmi yollardan hem de gayri yasal yollardan haklarını aramaları durumunda bir sonuca ulaşamayacaklarına inandırdıkları değerlendirilmektedir" denildi. Tefecilik dışında yağma suçunu da zincirleme şekilde işlediği aktarılan örgütün, bu şekilde milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği ifade edildi.

280’er yıla kadar hapis talebi

İddianamede, örgütün mağdurlarla birlikte yakın çevrelerini de olumsuz yönde etkilediği belirtilerek, tüm suçlardan sorumlu tutulan örgüt lideri Mustafa K., örgüt yöneticileri Yücel K., Tuncay D. ve Kamil T’nin ’nitelikli yağma’, ’tefecilik yapmak’, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından 280’er yıla kadar, diğer şüphelilerin de en az 15 yıl olmak üzere karıştıkları olaylara göre değişen yıllarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.