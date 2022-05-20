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Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi

Erzurum’da 13 yaşındaki çocuğun bir işyerinden para çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirirken, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi.

Asayiş 20.05.2022, 09:21
Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirtti, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi

Erzurum’da 13 yaşındaki çocuğun bir işyerinden para çalması güvenlik kamerasına yansıdı. Küçük hırsızın rahatlığı pes dedirirken, işyeri sahibinin dikkati hırsızlığı önledi.

Olay, iki gün önce Aşağı Mumcu Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Murat Karaca’ya ait işyerine gelen 13 yaşındaki B.U. etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek masanın çekmecesinde bulunan bir miktar parayı aldı. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi rahat tavır takınan küçük hırsız işyerinde Karaca ile karşılaştı. İşyeri sahibine güven vermek için peşinden giden küçük hırsızın tavırlarından şüphelenen Karaca, çekmeceyi kontrol etti. Paranın yerinde olmadığını gören Karaca, B.U.’yu sandalyeye oturtarak sohbet ettiği sırada telefondan güvenlik kamerası görüntüsüne baktı. Kamera kayıtlarında B.U.’nun parayı çaldığını gören Karaca, küçük hırsızı Gürcükapı Polis Merkezine götürerek ekiplere teslim etti.

“Şikayetçi olmadım, bir daha yapmasın diye polise teslim ettim”

İşyeri sahibi Murat Karaca, “Öğleden sonra dışarıdaydım ben. İş yerime gelince yazıhanem de bir çocuğun gezindiğini gördüm. Hareketleri de biraz şüpheli olunca zaten çekmecemde de bir miktar para vardı. Paranın olmadığını görünce hemen çocuğu oyalayıp burada kamera kayıtlarına bakmak gereğinde hissettim. Kamera kayıtlarına da bakınca çocuğun parayı aldığını gördüm. Parayı kendisi tekrardan iade etti bana. Çocuğun yaşı küçük olduğu için ne yapacağımı bilemedim. Hemen Gürcükapı karakoluna çocuğu götürdüm, çünkü annesine ulaşamadım, babasına ulaşamadım. Polise, teslim ettim, çocuk şubeye aldı götürdüler. Sonradan ifade vermeye gittim. Ben şikayetçi olmadığımı söyledim zaten. 600 TL civarı bir şey almıştı. Yani paranın miktarı önemli değil ama çocuğun o yaşta girmiş olduğu bu hırsızlık olaylarından dolayı karakola götürmemdeki sebep de bir ders olsun, polisi görsün orada bir korksun falan ondan dolayı götürdüm. Yoksa paranın miktarı önemli değil” diye konuştu.

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