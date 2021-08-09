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Küçük çocuk tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Niğde-E-90 karayolunda küçük bir kızın tırın altında kalmaktan kurtulduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Asayiş 09.08.2021, 12:37
Küçük çocuk tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Niğde-E-90 karayolunda küçük bir kızın tırın altında kalmaktan kurtulduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Şekerpınar tesislerinden ana yola çıkış noktasında meydana gelen olayda küçük bir çocuğun yola aniden fırlaması sonucu kaza kıl payı atlatıldı. Yola koşan çocuğa çarpmamak için sert fren yapan tır üzerindeki buğdaylar ana yola döküldü. Kaza sonunda uzun araç kuyrukları oluşurken vatandaşlar trafiği yönlendirmeye çalıştı. O anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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