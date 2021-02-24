banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
Acun Ilıcalı'nın torunundan ilk fotoğraf
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
DSÖ'den dikkat çeken haftalık rapor
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
Diyanet'ten 81 ile 'kıble uzmanı' ataması!
67 mahkum hayatını kaybetti!
67 mahkum hayatını kaybetti!
banner448

Küçük çocuk 15 dikişle kurtulduğu pitbull dehşetini böyle anlattı:

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken sevmek istediği pitbull köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan 8 yaşındaki çocuğun yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine 15 dikiş atıldı. Hastaneden taburcu edilen çocuk, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Asayiş 24.02.2021, 13:55
1
Küçük çocuk 15 dikişle kurtulduğu pitbull dehşetini böyle anlattı:

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken sevmek istediği pitbull köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan 8 yaşındaki çocuğun yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine 15 dikiş atıldı. Hastaneden taburcu edilen çocuk, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Olay, 2 gün önce Kartepe Arslanbey Mahallesi Köprülü Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Aydoğdu (8), arkadaşlarıyla dışarıda oyun oynadığı sırada sokakta gördüğü pitbull cinsi köpeği sevmek istedi. Arkadaşlarının uyarısına rağmen köpek sevgisine yenilerek sevmek köpeğe yaklaşmaya başladı. Sevmek istediği pitbullun saldırısına uğrayan Aydoğdu dengesini kaybederek yere düşünce köpeğin altında kaldı. Aydoğdu’ya köpeğin saldırdığını ve ısırdığını gören çevredeki komşuları ise yardıma koşarak uzun mücadelelerin sonucunda Aydoğdu’yu köpeğin altından kurtardılar. Köpeğin ısırması sonucu yüzünde ve ayaklarında derin yaralar oluşan Aydoğdu’ya ambulansla kaldırıldığı hastanede 15 dikiş atıldı. Tedavisi sonrasında taburcu edilerek evine gönderilen Aydoğdu, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Saldırıya uğrayan çocuğun annesi Şahsen Aydoğdu ise çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu belirterek, "Keşke orada olsaydım da, o korkuyu ben yaşasaydım" dedi.

Dehşetin derin yaralarına 15 dikiş atıldı

Olay günü oğlunun güneşli havayı görünce oyun oynamak için dışarıya çıktığını anlatan anne Şahzen Aydoğdu, “Yusuf köpekleri çok seviyor. O gün de sevmek için köpeğin yanına yanaşmak istemiş. O arada diğer çocuklar kaçmış, köpek de Yusuf’u yakalamış. Ondan sonra da komşular ne kadar çabaladıysa da kurtaramamışlar, ancak bu kadar kurtarabilmişler. Çocuğum başkasının yardımı ile kurtulmuş. Daha sonra içeriye almışlar, sonra ambulansla hastaneye götürmüşler. Dikişleri atıldı, derin yaraları var daha plastik cerrahı görecek. Ondan sonrası ne olacak bilemiyorum" dedi.

"Keşke orda olsaydım da onun yerine o korkuyu ben yaşasaydım"

Oğlunun saldırı sonrasında psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Aydoğdu, "Çocuğum psikolojik olarak çok berbat durumda. Gerçekten çok kötü. Benim çocuğuma bunu yaşatmalarına hiç gerek yoktu. Daha 8 yaşında çocuk, bu kadar korku yaşamasına hiç gerek yoktu. Keşke orada olsaydım da onun yerine o korkuyu ben yaşasaydım” diye konuştu.

Köpeğin sahibinden şikayetçi olacak

Pitbull cinsi gibi tehlikeli köpeklerin dışarıda başıboş gezmesine tepki gösteren anne Aydoğdu, “Bunların sahiplenmesini istemiyorum. Birkaç tane daha besleyen varmış, onlardan da şikayetçi olacağım. Çocuğuma saldıran köpeğin sahibi kim bilmiyorum. Sahibine ulaşamadık. Şu an kimse kabullenmiyor. Herkes, ‘benim değil’ diyor” şeklinde konuştu.

Sevmek istediği pitbull saldırdı yerde sürükledi

Köpeğin saldırmasıyla büyük korku yaşayan 8 yaşındaki Yusuf ise “Tabletimin şarjı bitmişti. Daha sonra bende evde sıkıldım dışarıya çıktım, arkadaşlarımla oynayacaktım. Bir tane pitbull cinsi köpek gördüm. Bir tane çocuk bana, ‘köpeği elleme’ dedi ama ben yine sevmeye başladım. Ondan sonra köpek bana saldırdı, beni sürükledi. Sonra ambulans çağırmışlar” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19