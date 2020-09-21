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Küçük çocuğuna şiddet uygulayan baba gözaltına alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bebek arabasından aşağıya düşen çocuğunu döven baba gözaltına alındı.

Asayiş 21.09.2020, 16:51
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lay, İzmit ilçesi Seka Park alanında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bebek arabasından sarkan küçük bir çocuk yüzüstü yere düştü. Kim olduğu bilinmeyen bir kişi, ayağa kalkan çocuğa sinirlenerek şiddetli bir tokat attı. Ne olduğunu anlamadan savrulan çocuğu kolundan tutan kişi, tekrar arabaya koyarak kızmaya devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kan dondurdu. Çocuğa vuran kişinin maskesini de çenesine takması dikkat çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek şahsın kimliğini tespit etti.

Tespitin ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 yaşında olduğu öğrenilen Y.A.K. adlı çocuğunu darp eden S.K. adlı şahsı gözaltına aldı.

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