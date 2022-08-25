Küçük çocuğuna direksiyon emanet etti, trafiği tehlikeye attı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 18 yaşından küçük olduğu iddia edilen çocuğuna direksiyon emanet eden baba, arka koltukta telefonla konuştu. Trafiği tehlikeye atan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, gündüz saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşından küçük çocuğuna direksiyon emanet eden ve kendisi de arka koltukta telefonla konuşan babanın görüntüleri kameraya yansıdı. Aynı yolda seyir halinde olan bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülenen o anlar ’pes’ dedirtti.