Küçük çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu

Adana’da bir çocuğun otomobilin bagajında yolculuk etmesi görenleri şaşırttı.

Adana’da Özdemir Sabancı Bulvarı’nda akşam saatlerinde bir otomobilin, bagajında oturup seyahat eden 1 erkek çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

40-50 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.