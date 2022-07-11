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Küçük çocuğun bagajda tehlikeli yolculuğu
Adana’da bir çocuğun otomobilin bagajında yolculuk etmesi görenleri şaşırttı.
Asayiş 11.07.2022, 10:08
Adana’da bir çocuğun otomobilin bagajında yolculuk etmesi görenleri şaşırttı.
Adana’da Özdemir Sabancı Bulvarı’nda akşam saatlerinde bir otomobilin, bagajında oturup seyahat eden 1 erkek çocuğunu gören diğer sürücüler, o anları cep telefonlarıyla kayda aldı.
40-50 kilometre hızla seyreden otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.