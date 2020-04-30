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Küçük çocuğa taciz iddiasına linç girişimi

Beyoğlu’nda 5 yaşlarında bir kız çocuğuna taciz girişiminde buluna şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Küçük çocuğa taciz iddiasına linç girişimi

Beyoğlu’nda 5 yaşlarında bir kız çocuğuna taciz girişiminde buluna şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

30 Nisan 2020 Perşembe 14:37
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Küçük çocuğa taciz iddiasına linç girişimi

Olay dün saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Azapkapı’da gerçekleşti. İddialara göre 5 yaşlarındaki kız çocuğunu tenha bir yere götüren 50 yaşlarındaki sapık, küçük kıza burada taciz girişiminde bulundu. Bu sırada oradan geçmekte olan 4 kişilik grup küçük kızın çığlıklarını duyarak olay yerine geldi. Birilerinin geldiğini fark eden adam, kaçmaya başladı. Çevredekilerin son anda yakaladığı sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi. Eli yüzü kanlar içerisinde kalan şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından arkadan kelepçeleyerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın polis aracına bindirilirken kemerinin açık olduğu görüldü. Taciz girişiminde bulunulan kız çocuğu muayene edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.


Çocuk yanımıza koşarak ‘abi kurtarın beni’ dedi
Küçük kızı son anda kurtaran bir vatandaş “Buradan bağırtı, çocuk sesi geliyordu. Ben ilk başta çocuk ağlıyor annesi oradan geliyor falan diye düşündüm. Sesler üzerine biz bağırınca çocuk yanımıza koşarak ‘abi kurtarın beni’ dedi. Sonra arkadan bu adam çıktı. Önce buradan geldi sonra buradan bizden kaçamayacağını anlayınca şuradan kaçmaya başladı zaten kovalamaca orada başladı. Biz peşindeyken kaçamadan oradan başka arkadaşlar yakaladı” diyerek yaşananları anlattı.

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