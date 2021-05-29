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Küçük bir alanda başladı, onlarca dönüme yayıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangının ilk başladığı anlar amatör kameraya yansıdı. Küçük bir alanda başlayan yangın onlarca dönüm alana yayılırken, yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Asayiş 29.05.2021, 16:12
Küçük bir alanda başladı, onlarca dönüme yayıldı

Muğla’nın Milas ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangının ilk başladığı anlar amatör kameraya yansıdı. Küçük bir alanda başlayan yangın onlarca dönüm alana yayılırken, yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Çökertme Mahallesi Molla İbrahim Koyu’nda çıkış nedeni henüz belirlenemeyen orman yangınına havadan üç helikopter karadan da çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi müdahale ediyor. Yangına 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 4 dozer, 11 su tankeri ve havadan 6 yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor.

“Şiddetli rüzgar kontrolü zorlaştırıyor”

Yangının büyümesi üzerine Muğla orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, İzmir ve Denizli’den de takviye ekipler istendi. Rüzgarın şiddetli estiği bölgede yangın yerleşim birimlerinin üst bölümlerinde seyrediyor. Alevlerin yerleşim birimine tehdit etmediği ve kontrol altına alınması için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiği açıklandı.

Öğle saatlerinde çıkan yangının ilk çıkış görüntüleri ise amatör kameralara yansıdı. Deniz üzerindeki bottan çekilen görüntülerde yangının küçük bir alanda başladığı ve sonrasında rüzgarın da şiddeti ile daha geniş bir alana yayıldığı görülüyor.
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