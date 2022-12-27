Kucağına aldığı yavru köpeği ısırıp yumruklayan şahıs tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kucağındaki 2 aylık yavru köpeği yumruklayıp kulağını ısırarak eziyet eden adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam Sorgun Bulvarı üzerinde bir şahsın, kucağındaki küçük köpeği yumruklayıp ısırarak eziyet etmesi tepkilere neden oldu. Köpeğin acı içerisinde havlaması üzerine iş yerinden dışarı çıkan Hediye Hancı isimli kadın, köpeğe eziyet eden şahsa tepki gösterdi. Diğer esnafın da gelmesiyle şahıs kaçarcasına uzaklaştı. Kısa süre sonra aynı şahsın ırmak kenarında köpeğe eziyet ettiğini gören Manavgat Belediyesi Özel Güvenlik elemanları, olaya müdahale etti. Alkollü olduğu belirtilen şahıs, güvenlik elamanlarına da mukavemette bulundu. Olay yerine çağrılan polislerce yakalanan ve adının Adem Yılmaz olduğu belirlenen şahsın, 2 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edildi. Yılmaz, polisler tarafından Şelale Polis Karakolu’na götürülürken, küçük köpek Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barınma Merkezi’ne teslim edildi.

Cezaevinden izinli çıktığı belirlenen Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından "hayvana eziyet", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.